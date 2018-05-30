Bakanlık, Suriye'nin, kimyasal silahları nedeniyle böyle bir organa başkanlık edecek itibara sahip olmadığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye hükümetinin insan hayatını hiçe sayan umursamazlığına ve uluslararası yükümlülüklerini ısrarla çiğnemesine rağmen, silahsızlanmayı ve silahların yayılmasını önlemeyi hedefleyen böyle bir organın başkanlığını üstlenmesindeki küstahlığa karşı büyük öfke duyuyoruz. Suriye bu başkanlığı yürütebilmek için gerekli inandırıcılığa sahip değildir." şeklinde konuştu.

Nauert, Menbiç konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildirerek, "Henüz Türk Hükümeti ile varılmış bir anlaşma yok." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda görüşmeler devam ediyor." dedi.

"ESAD REJİMİ TÜM KİMYASALLARINI BEYAN ETMEMİŞ OLABİLİR"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de, ABD'li televizyon kanalı NBC News'a verdiği mülakatta, Suriye'de, klor gazı içeren varil bombaları ve ölümcül sarin gazı ile saldırıların devam ettiğini vurgulayarak, "Uzmanlarımız tarafından toplanan örnekler, rejimin daha önce hiç beyan etmediği kimyasalların varlığını kanıtlıyor. Suriyeli yetkililer bu durumu teknik açıdan makul bir şekilde açıklamalı." dedi.

Rejimin 2013 yılında tüm kimyasal madde stokunu teslim ettiğini söylemesine rağmen kimyasal silahsaldırılarına devam etmesinin, bazı yasaklı maddeleri elinde tutmuş olabileceği yönünde endişeler uyandırdığını belirten Üzümcü, "Pek çok Batı ülkesi, Suriye rejiminin, sarin öncüllerinden (işlenerek sarine dönüştürülebilecek kimyasalların) bazılarını elinde bulundurmaya devam etmesinden endişe ediyor." diye konuştu.

RUSYA ENGEL OLDU

Esad rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" gereğince Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğmuştu. Ancak Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti.

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