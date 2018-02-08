Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt'e yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ANKARA'DA YETKİLİLER İLE BİR ARAYA GELECEK

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Tillerson'ın programında Türkiye ziyareti de bulunuyor. Burada üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelerek çok sayıda ikili ve bölgesel mesele ele alınacak." ifadesine yer verildi.

Tillerson'ın diğer ziyaretlerinde ise Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri'yle, Mısır'ın başkenti Kahire'de "üst düzey yetkililerle" görüşeceği kaydedildi.

Tillerson'ın Kuveyt'te ise DEAŞ'a karşı koalisyonun bakanlar toplantısına katılacağı açıklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER