ABD'nin en güçlü silahları olan nükleer füzeleri ve en güçlü cephaleliğini koruyan havacıların, LSD adlı uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

Hava Kuvvetleri askerlerinin, tüm dünyada şok etkisi yaratan belgelerde, "Paranoya hissediyorum", "Canlı renklere hayran kalıyorum", "Aklımın karışmasını kesinlikle seviyorum" dediğine rastlanıyor.

Soruşturmanın başlayacağını öğrenen askerlerden birinin Meksika'ya kaçtığı öğrenildi.

2016 yılının Mart ayında yakalanan ekipten 14 kişi disiplin cezası alırken, mahkeme 6'sını LSD kullanımı ve satışı nedeniyle cezalandırdı.



Mahkemede yer alan Başsavcı Yüzbaşı Charles Grimsley, "Bu olay bir film gibi gözükse de değil" dedi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ile elde edilen belgelerde, 2015 ve 2016 yıllarında LSD, kokain ve diğer uyuşturucu kullanımından ötürü davranışlarında değişiklik gözüken Hava Kuvvetleri çalışanlarının sorguları anlatılıyor.

Hava Kuvvetleri'ndeki askerlerin uyuşturucu madde kullanımlarına ait kanıtlar da mevcut. Sosyal medyada 2015 yılında bu görüntüleri paylaşan bir grup asker video kaydederken, içlerinden biri "Hiçbir şekilde sosyal medya yok. Olumsuz davranış yok. Herkes şimdi çok mutlu. Hadi yaapalım şunu" gibi konuşmalar yer alıyor.

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