Trump'tan Kuzey Kore görüşmesiyle ilgili flaş karar!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirmeyi planladıkları görüşmenin iptal olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup gönderdi ve tarafların iyiliği için görüşmenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump açıklamasında, Kim'in büyük öfkesi ve açıkça sergilediği düşmanca tavrından dolayı iptal ettiğini açıkladı.

PENCE'İN AÇIKLAMALARI İLE KARŞILIKLI ATIŞMA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirten açıklamada bulunmuş, ardından Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü söylemiş, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." demişti.

HATIRA PARASI BASTIRILDI

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırmış, bastırılan paranın üzerinde Kore lideri Kim Jong Un için "yüce lider" anlamına gelen "supreme leader" ifadesi kullanılmıştı.

KUZEY KORE'DEN PENCE'E SERT YANIT: APTAL!

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, yorumları 'küstah ve edepsiz' olarak niteledi.

Mike Pence için 'siyasi budala' ifadelerini kullanan Kuzey Koreli diplomat, "ABD ile ilişkilerin içerisinde bulunan bir insan olarak, bu kadar aptal ve cahil yorumların ABD Başkan Yardımcısı'nın ağzından çıkmasının yarattığı şaşkınlığı bastıramıyorum" ifadelerini kullandı. Choe, "ABD'nin bizimle bir odada mı buluşacağı yoksa nükleer hesaplaşmayı mı tercih edeceği tamamen onların kararı ve davranışlarına bağlı olarak gelişecek" şeklinde konuştu.

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