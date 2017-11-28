Reuters'ın haberine göre, Amerika Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin Eylül ayında Japon hava sahasını tehdit eden son füze testinden sonra önümüzdeki günlerde başka bir füze testi daha yapabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Japonya, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Eylül ayında test ettiği kıtalararası füzenin "Hokkaido" bölgesinde pasifik okyanusuna düştüğünü söylemişti.

ABD: Kuzey Kore yeni bir füze test edebilir