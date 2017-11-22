ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,4 (1,9 milyon varil) azalarak 457,1 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,9 milyon varil artış kaydetmişti.

AA'nın haberine göre; ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 667,5 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları ise 0,04 milyon varil artarak 210,5 milyon varile yükseldi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 0,7 milyon varil artış olması yönündeydi.

Benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil yükselmişti.

HAM PETROL ÜRETİMİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 13 bin varil artarak, 9,66 milyon varile yükseldi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 5 hafta üst üste artış göstermiş oldu.

Ülkenin ham petrol ihracatı da söz konusu haftada, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 462 bin varil artışla 1,59 milyon varile yükseldi. Aynı dönemde, ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 25 bin varil azalarak 7,87 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol üretiminin 5 hafta art arda yükseliş göstermesinin ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 62,64 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 57,37 dolara kadar geriledi.

abd

petrol