ABD sağlık sisteminde "28 milyon sigortasız hasta" krizi

ABD'de sigortası ve yeterli parası olmayan milyonlarca hasta farklı kentlerde kurulan "ücretsiz mobil kliniklerde" tedavi olabilmek için saatlerce sıra beklerken, yeni sağlık sigorta sistemine ilişkin belirsizlikler ülkedeki krizi derinleştiriyor.

AA'nın haberine göre; "Yeni sağlık sigorta yasası", ülke gündemindeki yerini koruyor. 2016 yılında en az 28 milyon kişinin herhangi bir sağlık sigortası alamadığı ABD'de, Obamacare olarak bilinen mevcut sağlık sigorta yasasının iptal edilmesi durumunda kademeli olarak en az 20 milyon kişinin daha sigortasız kalacağına vurgu yapılıyor.

Sağlık yasası krizi derinleşirken sigorta ücretlerinin çok pahalı olmasından dolayı geçen yıl herhangi bir sigorta paketi alamayan milyonlarca kişi, belli kentlerde kurulan mobil kliniklerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

MOBİL KLİNİKTEKİ HASTALARLA KONUŞTULAR

AA muhabiri, ABD'deki sağlık krizinin en çarpıcı örneklerinden Virginia eyaletinin Charleston kentindeki mobil klinikte bekleyen hastalarla konuştu.

Söz konusu bölgede sağlık hizmeti alabilmek için geceden sıraya giren yüzlerce kişi, RAM (Remote Area Medical) adı verilen ücretsiz mobil kliniklerde sağlık sorunlarına çare bulmaya çalışıyor. Charleston'daki mobil klinikte sıra bekleyen Amerikalılara mikrofon uzatan muhabire, özellikle göz ve diş rahatsızlıklarının en fazla şikayet edilen konular olduğu belirtildi.

Sigorta ücretlerinin yüksek olduğu ABD'de sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hastanın bu tür mobil kliniklerde tedavi hizmeti aldığını dile getiren hastalar, "sağlık sisteminin çok pahalı olmasından" ve "sigortalarını ödeyememekten" şikayet ettiler.

32 YIL ÖNCE KURULDU, 900 MOBİL KLİNİĞİ VAR

Eski televizyoncu İngiliz Stan Brock tarafından 1985’te kurulan RAM kliniklerinin temel amacı mülteci kamplarına ve ücra bölgelerde yaşayanlara sağlık hizmeti götürmek iken, ABD'nin birçok kentinde sağlık hizmetine ulaşamayan yoksullar da zamanla bu hizmetten yararlanmaya başladı.

900 mobil kliniği bulunan RAM’ın kurucusu Stan Brock geçen hafta sonu düzenledikleri klinik hizmetinin bedelinin normalde 221 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı. Genelde hafta sonu cumartesi ve pazar iki gün olmak üzere mobil kliniklerde hizmet veren Brock, ABD Başkanı Donald Trump’ı da bu merkezlerden birini görmeye çağırdı.

Söz konusu mobil kliniklerdeki hizmetlerin önemli bir bölümünün gönüllüler tarafından verildiğini dile getiren Brock, normal şartlarda yüz binlerce dolarlık maaş ödemeleri gerektiğini ve böyle bir durumda şu anki hizmeti sunmalarının zor olduğunu belirtti.

"28 MİLYON KİŞİNİN SAĞLIK SİGORTASI YOK"

ABD'deki sağlık sigorta firmalarından biri olan Kaiser Permanente'nin tahminlerine göre, geçen yıl ABD'de en az 28 milyon kişinin herhangi bir sağlık sigortası alamadığı kaydedildi. Bu kişilerin bir kısmının RAM mobil klinikleri gibi ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle temel sağlık hizmetlerinin alınabildiği kliniklere gittiği belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan Commonwealth Vakfının araştırmasına göre, ABD, gelişmiş 11 ülke arasında "en kötü sağlık hizmeti" sunulan ülke. Benzer şekilde Dünya Sağlık Örgütü de geçen yıl ABD'yi 191 ülke arasında "sağlık hizmetleri verimliliği" sıralamasında 37. sırada göstermişti. Oman, Malta, Kosta Rika ve Andorra gibi ülkeler aynı listede ABD'nin üstünde yer almıştı.

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