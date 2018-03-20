Türkiye'nin Afrin'de hakimiyeti ele geçirmesinden sonra gözler Türk askerine çevrildi.

Pentagon Sözücüsü Albay Robert Manning, ABD askerlerinin Afrin'de bulunmadığını ancak Münbiç'te askerlerinin olduğunu hatırlatarak "Açıkça ifade ettik ki, onlar orada ve ABD Münbiç'teki askerlerini çekmeyecek ve orada önlem alacak" diye konuştu. Suriye'nin Kuzey'inde yaşanan gelişmeler hakkında endişeli olduklarını belirten Pentagon Sözcüsü, bütün tarafların DEAŞ ile savaşmaya odaklanması gerektiğini söyledi. ABD'nin bölgede herhangi bir tarafın yanında yer almadığını belirten Manning "DEAŞ'ın kritik noktalarda güçlenmesine izin veremeyiz" dedi.

Türkiye'nin meşru sınır güvenliğini sağlamaya hakkı olduğunu belirten Manning "Yoğun nüfuslu bölgelerde savaş ihtimali konusunda da derinden endişe duyuyoruz. Sınır bölgelerinin ötesinde yapılacak diğer operasyonlar daha fazla askeri güç gerektirecek ve zaten kötüleşen insani durumun daha da şiddetlenmesine neden olacaktır" dedi.

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