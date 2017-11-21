ABD’de askeri eğitim uçağı düştü:1 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde düşen ABD Hava Kuvvetlerine bağlı T-38 Talon tipi askeri eğitim uçağında bulunan pilotlardan birinin hayatını kaybettiği, diğer pilotun ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan iki pilotun, Del Rio'daki Laughlin Hava Üssü yakınlarında askeri uçakla eğitim uçuşu esnasında düştüğü doğrulandı.

Düşen askeri uçağın yaralı pilotunun, Del Rio'daki Val Verde Bölgesel Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı duyuruldu.

Texas eyaletinin Del Rio yakınlarındaki düşen uçağın, kötü hava koşullarından dolayı düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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