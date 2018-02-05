ABD’de zincirleme kazadan şok görüntüler!

St. Louis şehrinin yaklaşık 100 mil güneybatısında bulunan 44 numaralı yolda buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme kazada 12 araç birbirine girdi.

Bir kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır 2 kişi hava ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle 44 numaralı yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kaza yerinde bulunan Utku ve Mehmet isimli iki Türk tır şoförünün Habertürk Whatsapp Hattı'na gönderdiği görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazanın içerisinde kalan şoförler, olayın ardından içlerinde çocukların da olduğu birçok kişiyi araçlardan çıkardıklarını söyledi. Şoförler olay yerinin bir süre bir savaş alanını andırdığını belirtti.

Tır şoförlerinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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