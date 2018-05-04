24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi birçok kişi partilerden milletvekili aday adayı oldu.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar da Milliyetçi Hareket Partisi'ne Ankara'dan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Haberturk.com'a adaylığını doğrulayan Ağar, "Aday adaylığım doğrudur. Vatana millete hayırlı olsun. Ben biraz sessiz sedasız hareket etmek istedim ancak bilgiler doğrudur." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar, Türkiye'nin sınırdışında yürüttüğü Afrin Harekatı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

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