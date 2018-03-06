Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatı ile ilgili bir görüntü paylaştı. Çarpıcı görüntülerde gece saatlerinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği o anlar yer alıyor.

Twitter hesabı üzerinden görüntüleri paylaşan Abdullah Ağar, "Dün gece...Afrin karasalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK’lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum." ifadesine yer verdi.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 6, 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nda son duruma göre, Afrin'in en büyük ve stratejik beldelerinden olan Cinderes, TSK'nın kuşatması altında. Harekatın 46'ncı gününde şu ana kadar 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO. Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini teröristlerden temizledi. Böylelikle Şeran belde merkezinde hakimiyet sağlanmış oldu.

Son dakika gelen bilgiye göre ise TSK ve ÖSO, Afrin'in Tall Hamu ve Matinli köylerini teröristlerden temizledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER