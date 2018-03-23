Eski bakanlardan Abdüllatif Şener hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan ifadelerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
AA'nın haberine göre, Şener'in değişik tarihlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunulduğu" gerekçesiyle Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel şikayet dilekçesi verdi.
Aynı zamanda Gökhan Diner isimli bir vatandaşın da Başbakanlık İletişim Merkezine aynı suçlamayla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şener'in Ankara'da ikamet etmesi üzerine dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şener, söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabın "Ayyıldız Tim" isimli bir grup tarafından ele geçirilip paylaşımların yapıldığını öne sürdü.
Yapılan araştırmada söz konusu paylaşımların, düşünce açıklama hürriyeti ve sert eleştiri kapsamında olmadığı kaydedilen iddianamede, "Yapılan paylaşımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğindedir. Her ne kadar şüpheli savunmasında hesabının şifresinin çalındığını ve suça konu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek suçlamayı kabul etmemiş ise de şifrenin çalındığına dair müracaatının ve delilinin bulunmamasına karşılık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek savunmasına itibar edilmediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunur." ifadelerine yer verildi.
İddianamede, Şener'in "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesine verdiği müdahillik dilekçesinde, Şener'in dava konusu açıklamalarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını taşıdığı hatırlatıldı.
Şener'in paylaşımlarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilen dilekçede, emsal mahiyetindeki kararlara da yer verildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
"Sanık, seçilmiş ilk cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı açıklamalarla cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alınarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Sosyal medya yolu ile suça konu ifadelerin birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekir."
Avukat Hüseyin Aydın, müdahilliklerine karar verilmesini ve Şener'in atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
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