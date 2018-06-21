Abdülmetin Balkanlıoğlu, dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden biriydi. İşte Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun hayatına dair detaylar...
SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN ABDÜLMETIN BALKANLIOĞLU AÇIKLAMASI
Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ABDÜLMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?
Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.
Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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