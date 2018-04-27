2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem AÖL sınavı 31 Mart - 1 Nisan'da gerçekleştirildi. AÖL sınavında yapılan teknik bir hatadan dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı 21 Nisan'da uygulandı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek veya kredisini yükseltecek öğrenciler için sonuçların açıklanacağı tarih ve 3. dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. MEB tarafından yapılan AÖL iş takvimi güncellemesi sonrası 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL sınav sonuçları daha önce 20 Nisan'da açıklanacağı bildirilmişti. Fakat 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ertelendi.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır."

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