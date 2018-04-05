Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi temasta ve ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Gül'ün ilk durağı Afyonkarahisar Adalet Sarayı oldu. Bakan Gül, Başsavcı Mehmet Özel'i ziyaret ettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Barosu tarafından hazırlanan programa katıldı. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Bakan Gül'e fahri üyelik beratı takdim ederken, avukatlık cübbesi giydirildi.
NOTERLİK VE AVUKATLIK İÇİN SINAV ÇALIŞMASI
DHA'nın haberine göre, Bakan Gül, avukatlar için meslek sınavı uygulamasının yakın zamanda uygulamaya konulacağını ve bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Gül, "Özellikle avukatlık mesleğinin standartlarının daha ileri noktaya gelmesi adına avukatlık sınavının gelmesi gerçekten gerekli. Bakanlık olarak avukatlık sınavının getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Hakimlikte, savcılıkta nasıl sınav varsa, noterlik için de avukatlık için de sınav çalışmamız var. Bu mesleğin kalitesini daha da artıracak hususlardır. Her iki mesleğin de tartımı hususunda gayretimiz devam edecektir" dedi.
'19 BİN 695 DOSYADA ANLAŞMA YAPILDI'
Arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle dosya yükünün azaldığını vurgulayan Bakan Gül, "Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Adaletin sağlanması için gerekli çabayı gösteriyoruz. Dosya yükünün fazla olması iş yükünün fazla olmasından kaynaklı hakim ve savcılarımızın duruşmaları ileri tarihlere vermesi ve birden yargılamanın uzaması vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini olumsuz etkileyen sebeplerden birisidir. Bu nedenle arabuluculuk faaliyetini hayata geçirdik. 2018 yılı ilk üç ayında 81 bin 480 iş uyuşmazlığı dosyası geldi. Bu dosyalardan 19 bin 695'inde anlaşma yapıldı. 9 bin 757 dosya üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bu da yüzde 67 oranında bir başarı demektir. Arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle birlikte iyi bir rakamdır" diye konuştu.
CELSE UYGULAMASINI BAŞLATTI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak 'Celse' uygulamasını tüm Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'dan başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre şekilde kullanılabileceğini aktaran Bakan Gül, uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
AVUKATLAR GÜNÜ'NDE DURUŞMA VERİLMEMESİ
Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin'in toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlara duruşma verilmemesi talebinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Abdülhamit Gül, "Bu konuyu da değerlendireceğiz. Bu da haklı, önemli bir talep. Bunu da inşallah dikkate alacağız" dedi.
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