Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 'İyi hal indirimi' bir hukukçu olarak beni üzüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Son zamanlarda 'evde boş kalırsa kadını döver, şiddet uygular' anlayışıyla, bu ülkenin iktidarına talip olan bir anlayışın da gerçekten nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu merak ediyorum. Böyle bir psikoloji içerisinde olan birinin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok." dedi.

AA'nın haberine göre Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli ilçesinde yaptırılacak biyogaz tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep’e çok büyük bir tesisi daha kazandıracak olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çevrenin ve yeşilin korunmasında bu tesisin önemli olduğunu belirten Gül, Türkiye’nin enerji noktasında çok iyi bir noktada yer almadığını kaydetti.

Türkiye’nin kendi petrol ve doğalgaz yataklarının olmadığını anımsatan Gül, "Bizim en büyük gücümüz insanımız, en büyük zenginliğimiz insan kaynağımız. Bundan dolayı da birbirimize dayanarak, sevgi ve saygıyla yaşayan 80 milyonluk bir ülkeyiz. Darlıkta da varlıkta da birbirimize sarılmayı bilen asil bir milletiz. Bundan daha büyük zenginlik olmaz. Varsın petrol ve doğalgazımız olmasın, insanımız bize yeter. Her şey gelir geçer, insanlık kalır, rezervler biter ama insan ölünceye kadar bu zenginliğini korur." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ENERJİ ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ REFORMLAR YAPILDI"

Gül, cari açığı en fazla etkileyen sebeplerin başında enerjideki dışa bağımlılığın geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın yolu yenilenebilir enerji konusunda yapılan yatırımlardır. Ülkemizde enerji bakanlığımızın ve hükümetimizin ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’de enerji alanında çok önemli reformlar yapıldı. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye çağ atlamıştır. Bu hususta biz bugün biyogaz tesisinin temelini atarak yenilenebilir enerji anlamında kendi enerjimizi üretebilir hale gelecek bir aşamaya geleceğiz. Türkiye’de yapılacak bu tür yatırımlar, vatandaşlarımızın daha ucuz enerjiye kavuşması ve cari açığın kapatılması bakımından çok önemli hizmetlerdir. Bu hizmetlerde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum.”

Temeli atılan tesiste gelecek yıldan itibaren enerji üretileceğini aktaran Gül, bu yatırımların hayırlı yatırımlar olduğunu kaydetti.

Gül, Türkiye’nin AK Parti hükümetleriyle ekonomisini 3 kat büyüttüğüne dikkati çekerek, ekonominin yanı sıra özgürlüklerde, insan haklarında, eğitimde de kendimi büyüttüğünü, daha iyilerini hak eden bu millet için hizmetlerin daha da artırılacağını vurguladı.

Gaziantep’e yapılan yatırımları da anlatan Gül, "Bu yatırımları daha da artıracağız. Çünkü bizim anlayışımızda millete efendilik değil hizmetkarlık etmek vardır.” dedi.

DAVALARDAKİ "İYİ HAL İNDİRİMİ"

Bakan Gül, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne de değinerek, özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili, kadın ve çocuklarla ilgili pozitif ayrımcılığı getirenin AK Parti hükümetleri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin insan odaklı siyaset yapan bir anlayışta hareket ettiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin temelinde, vizyonunda insan vardır. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışı bizim için temel ilkedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında da biz toplumun her kesiminde bu duyarlılığı ortaya koymak zorundayız. Dün de bugün de yarın da kadın, çocuk, engelli konusunda toplumun her kesiminde duyarlılık fazla olmak zorundadır. Şunu da ifade etmek isterim, Adalet Bakanı olarak da kadına, çocuğa şiddet ve cinsel suçlar konusunda, 'iyi halini gördüm diye takdiri olarak senin cezanı indiriyorum' diye bazı uygulamalar görüyoruz. Bu bir hukukçu olarak da beni üzüyor. Böyle bir suçu işleyen birisi için bu indirim elbette mahkemenin takdiridir ama bu suçları işleyenlerle ilgili mahkemedeki halden, tavırdan dolayı bir indirime gidilmesi de gerçekten çok istisnai olarak uygulamalar var. Bu hususla ilgili hassasiyete iş hayatında, çalışma hayatında ve toplumun her kesiminde dikkat etmek lazım."

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına yönelik şiddete ilişkin sözlerini de eleştirerek, "Yine son zamanlarda 'evde boş kalırsa kadını döver, şiddet uygular' anlayışıyla, bu ülkenin iktidarına talip olan bir anlayışın da gerçekten nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu merak ediyorum. Böyle bir psikoloji içerisinde olan birinin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Gerçekten toplumun her kesiminin daha hassas olarak bu duyarlılığı hep beraber sağlamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tesis hakkında bilgi verdi.

Gül, buradaki törenin ardından Yazıcık Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesisin açılışını yaptı.

