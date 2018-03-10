Adalet Bakanı'ndan Şık ve Sabuncu'nun tahliyesine yorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik, 6 bakanlığın ortaklaşa çalışma yürüttüğünü belirtti. Cinsel suçtan 18 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ifade eden Gül, ''Uyuşturucudan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü var. Hırsızlık suçundan 41 bin 434 tutuklu ve hükümlü, cinsel suçlar ve ırza geçmeden 18 bin 492 kişi tutuklu ve hükümlü var. Bu konuda hem cezaların artırılması hem de bu konudaki duyarlılık sebebiyle çok yoğun tedbirler gündeme gelmiştir'' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisi tarafından düzenlenen 'Siyaset Akademisi' adlı programa katılmak için Konya'ya geldi. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, Ak Parti İl Başkanlığı'nda ise gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bastırdığı kitapçıkla, yargıya baskı yapıldığı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Bakan Gül, yargıya baskının söz konusu olmadığını belirtti. Yargıya hiç kimsenin talimat veremeyeceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:
''Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin derlenmesi, bu konudaki birtakım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin derlenmesine yönelik. Orada ne söyleniyor; hâkim ve savcılarla ilgili soruşturmalar yapılırken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), idari açıdan da soruşturma yapmaktadır. Bir hâkim, savcı, FETÖ veya başka örgütle bağlantısı varsa, bu konudaki soruşturmayı yapan yer Hâkim ve Savcılar Kurulu'dur. Bir kişinin FETÖ ile bağlantısı varsa, bununla ilgili delilleri vardır, tutanaklar vardır, bu tutanaklar adli soruşturmalarda çok önemli deliller olabilir. Bu niteliği taşıyabilir. Bu konuda da, hâkim ve savcılarla ilgili bir soruşturmada, orada da bu belgelerden istifade edilsin yönündeki önerilerin, görüşlerin derlenmesine yöneliktir."
Gül, Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi desteklemesi gerekirken, yargıyı lekelemeye çalıştığını söyledi.
Bakan Gül, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'e Cumhuriyet Savcılığı döneminde soruşturma açan yargı mensuplarının da FETÖ'cü olduklarına dair bilgilerin HSK'da olduğunu bu nedenle onların ihraç edildiğini kaydetti.
ÇOCUK İSTİSMARI
Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarına yönelik soru üzerine ise 6 bakanlığın, hem uygulanacak ceza hem de alınacak tedbirlere yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Gül, şöyle konuştu:
''Devlet Memurları Kanunu'nda bu tür kişilerin memur olamayacağı, bu tür konularla yargı önüne gelmiş olan kişilerin, bazı işlerde çalıştırılmaması, çocuklardan uzak tutulması ve bunların test edilmesi, çocuklara yakın temas edecek meslek gruplarında bazı testlere tabi tutulduktan sonra orada çalıştırılması ve sabıka kaydında bu kişilerin suçlarının gözükmesi gibi tedbirler ve infaz kanununda bu tür suçları işleyen sanıklarla ilgili birtakım tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kimyasal kastrasyon dediğimiz tedbiri de, bu işin bütün sorunu kökten çözecek tedbir olarak değil; hâkimin, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle istişaresi sonucunda her vakaya özgü dosyanın kişiselleştirilerek, o kişiye bu tedbir uygulanırsa, faydalı olacak bir durum varsa bu tedbirin uygulanacağı düzenlemeyi tartışıyoruz.''
'CİNSEL SUÇLAR VE IRZA GEÇME'DEN 18 BİN 492 KİŞİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ'
Cinsel istismar, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısını da açıklayan Bakan Gül, şunları söyledi:
''Uyuşturucudan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü var. Hırsızlık suçundan 41 bin 434 tutuklu ve hükümlü, cinsel suçlar ve ırza geçmeden 18 bin 492 kişi tutuklu ve hükümlü var. Bu konuda hem cezaların artırılması hem de bu konudaki duyarlılık sebebiyle çok yoğun tedbirler gündeme gelmiştir. Asıl olan, bu olayların hiç mahkeme ve karakola intikal etmeden önlenebilmesidir. Bu konuda da el birliğiyle bilinçli birey, bilinçli toplumla bu konuları aşmak için gerekli çalışmaları yapacağız.''
AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU'NUN TAHLİYE EDİLMESİ
Bakan Gül, Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine, karara saygılı olduklarını belirtti. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve herkesin mahkeme kararlarına saygı duyması gerektiğini ifade eden Gül, mahkeme kararlarının da herkesi bağladığını kaydetti.
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