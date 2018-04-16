Adana'da bir vatandaş, kontağı çevrildiği sırada yanarak alev topuna dönüşen otomobile eşinin uyarılarına rağmen hortumla müdahale etti. İlk başta eşinin uyarılarına kulak tıkayan vatandaş, otomobilde patlamalar meydana gelince olay yerinden uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sabah otomobiline binip kontağı çevirdiği anda yangın çıktı. Otomobilden inen vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ancak yangın kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. Bu sırada vatandaşın komşuları hortum ile yangına müdahale etmek istedi. Bir vatandaş, eşinin uyarılarına rağmen otomobili söndürmek için iyice yaklaştığı sırada otomobilde patlama meydana geldi. Bunu gören vatandaşın eşi de korkup eşini otomobilden uzaklaştırmaya çalıştı. Önce gelmek istemeyen şahıs eşinin ısrarı üzerine otomobilden uzaklaştı. İtfaiye gelene kadar demir yığınına dönen otomobilde ufak tefek patlamalar devam etti. Bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

İtfaiye gelip otomobildeki yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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