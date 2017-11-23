Adana'da esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar

Adana'da uyuşturucu satan 5 kişilik aile polis baskını sırasında esrarı sobaya atıp yakınca evde sızıp kaldı.

İHA'nın haberine göre, olay Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında evin kapısı 'koçbaşı' ile kırıldı. Bu sırada, zanlılar 1 kilo 400 gram esrarı, sobaya atıp yakmaya başladı.

TUTUKLANDILAR

Evde bulunan 5 kişi sobadan çıkan esrar dumanından dolayı sızıp kaldı. İçeri giren polis U.Y, İ.E, E.B, M.Ö ve K.Y.'yu uyurken buldu. Gözaltına alınan zanlılar hava soğuk olduğu için sobayı yaktıklarını söyledi.



Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.