Adana'da bir otoyolda seyir halindeki otomobilin bagajına oturarak yolculuk yapan gençler şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bir otoyolda seyir halindeki eski model bir aracın bagaj kısmında oturan 2 gencin ayaklarını sarkıtarak oturduğu ve yolculuk ettiği görülüyor.

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