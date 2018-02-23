Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen dört kişi 40 bin lira değerinde teknolojik alet çalıp kaçarken bindikleri taksiye para yerine çaldıkları bilgisayarı verdikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan'a bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Ulaştır'a ait yapı malzemeleri satışı yapılan işyerindenn; 3 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayarla birlikte yapı malzemeleri çalındı. Ardından ise Tekel bayisine giren hırsızlar içki ve sigara çaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri söz konusu görüntülerden yola çıkıp, hırsızlığı 19 yaşındaki Ayhan Ö. ve 29 yaşındakki Murat K.'nin yaptığını belirledi. Görüntülerde iş yerinin önünde bekleyen 07 LAH 08 plakalı hafif ticari araç da polisin dikkatini çekti. Yapılan araştırmada da 35 yaşındaki Abdurrazak K. ve 28 yaşındaki Bahar A.'nın da olayla bağlantısı saptandı.

"PARAMIZ YOK BİLGİSAYAR VERELİM"

İHA'nın edindiği güvenlik kamera görüntülerinde Ayhan Ö. ve Murat K., iş yerindeki elektronik eşya ve yapı malzemelerini yanlarında getirdikleri çuvala yüklerken, dışarıda onları bekleyen Abdurrazak K. ve Bahar A. da bir süre sonra da arkadaşlarını iş yerinde bırakıp, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor. Ellerindeki çuvallarla dışarı çıkan zanlılar çuvalları taşımakta zorlanıyor. Bir süre sonra hırsızlar yoldan geçen bir taksiyi durduruyor.

Çaldıkları malzemeleri taksiye yükleyen iki zanlı, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre de; gidecekleri yere varan zanlılar, 80 lira tutan taksi ücretini, "Paramız yok. İstersen sana para yerine dizüstü bilgisayarı verebiliriz. Biz de bir adet daha var" teklifinde bulunuyor. İlk başta teklifi kabul etmeyen taksici, daha sonra bunu kabul edip bilgisayarı alırken, zanlılar da araçtan inip uzaklaşıyor.

Polis, ewdindikleri bilgilerden sonra zanlıların evlerine baskın yaparak Ayhan Ö., Abdurrazak K. ve Bahar A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ayhan Ö. emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul ederken, "Abdurrazak, Bahar ve Murat ile arabayla gezerken, bir anda iş yerini soymaya karar verdik. Ben ve Murat, araçtan inip iş yerine girerken, Abdurrazak ve Bahar kalıp bizi bekledi. Bir süre sonra Abdurrazak beni arayıp, 'Dışarıda polis geziyor, biz gidiyoruz' dedi. Biz de Murat ile eşyaları dışarı çıkartıp, yoldan bir taksiye yükleyip oradan ayrıldık" dedi.

"BENİM HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

Ayhan Ö. bilgisayarlardan birini taksiciye verirken, diğerini de 400 liraya sattıklarını, yapı malzemelerini de bir hurdacıya bin lira karşılığında satıp, tüm parayı Murat K. ile birlikte paylaştıklarını da itiraf etti. Televizyonları boş bir arazide çalıların arasına gizlediklerini itiraf eden Ayhan Ö. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Abdurrazak K. ise, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir şeyden haberim yok" savunmasını yaptı.

Bahar A. ise, Abdurrazak K. ile birlikte gezerken, Ayhan Ö. ve Murat K.'nın araçlarını durdurup bindiğini ve onları çarşıya bırakıp, evlerine geri döndüklerini, bir gün sonra da bu iki ismin ellerinde poşetle evlerine geldiğini, ancak ne getirdiklerini bilmediğini anlattı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ayhan Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Bahar A. ve Abdurrazak K. ise,'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Polis, şimdi her yerde Murat K.'yi arıyor.

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