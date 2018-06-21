Adana'da 2 motosikleti çalıp, saç tıraşından yakalanan Abdulkadir C., adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DHA'nın haberine göre olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir C., apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun'a ait motosikleti çalmak için içeri girdi. Tanınmamak için başına motosiklet kaskı takan C., güvenlik kamerasının yönünü değiştirip motosikleti çaldı.



Bir gün sonra, aynı mahallede bir başka bir motoru gözüne kestiren Abdulkadir C., aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Abdulkadir C., direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki motosikleti çalan şüphelinin saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulkadir C., kısa sürede yakalandı.



Emniyete götürülen Abdulkadir C., sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.









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