Adana'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, tepki gösterilen şehit annesi, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği öne sürülen şehit annesi Zübeyde Tura'yı telefonla arayarak, "O otobüs şoförüne yaptığının hesabı sorulacak." dedi.
"2,5 LİRA İÇİN BENİ AZARLADILAR, BANA SAHİP ÇIKANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
DHA'nın haberine göre, 60 yaşında Zübeyde Tura, "2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.
ŞEHİT ANNESİ BULUNDU
Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Şehit Aileleri Derneklerinin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, "Şehit annesine 2,5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, şehit annesinin elini öptü. Yıldız, "Şehit ailelerimizi bize emanet, onlar başımızın tacı otobüs şoförü gözaltında, gereken yasal işlemler uygulanacak" dedi.
BAKAN KAYA'DAN ŞEHİT ANNESİNE TELEFON
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Bingöl'de 1993'te vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Koç aileyi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile telefonla görüştürdü. Bakan Kaya, Zübeyde ve Ahmet Tura çiftine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
"Siz, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman yanınızdayız. Gerçekten çok hadsiz bir şekilde bir otobüs şoförü davranmış. Ona gereken hesabı zaten soracaklar ama ben çok üzüldüm, öncelikle onu söylemek isterim. Siz, aziz şehitlerimizin değerli emanetlerisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biz hep yanınızdayız. Bu vatan ve şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir. Sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Ben gerçekten çok üzüldüm. O otobüs şoförüne yaptığının hesabı sorulacak."
Zübeyde Tura da Bakan Kaya'ya teşekkürlerini ileterek, "Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da bizim arkamızda. Devletimiz ve milletimiz arkamızda, o bize yeter." ifadesini kullandı.
VALİLİK PARASI ÖDENİYOR
Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise daha önce bir toplantıda halk otobüs hakkında benzer şekilde gelen şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları için çıkartılan ücretsiz kartlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Adana Büyükşehir Belediyesi üzerinden otobüsçülere her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını bildirip, "Aslında ücretsiz olarak bilinen bu kartların kullanımı karşılığında ödeme yapılıyor. Para istenmesi ve saygısızlık kabul edilemez" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.