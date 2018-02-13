Adana'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, tepki gösterilen şehit annesi, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği öne sürülen şehit annesi Zübeyde Tura'yı telefonla arayarak, "O otobüs şoförüne yaptığının hesabı sorulacak." dedi.



"2,5 LİRA İÇİN BENİ AZARLADILAR, BANA SAHİP ÇIKANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



DHA'nın haberine göre, 60 yaşında Zübeyde Tura, "2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Ancak otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi.Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şehit annesinin, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü.Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler üzerine, yolcular da şoföre tepki gösterdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.



ŞEHİT ANNESİ BULUNDU



Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Şehit Aileleri Derneklerinin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi.





Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, "Şehit annesine 2,5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, şehit annesinin elini öptü. Yıldız, "Şehit ailelerimizi bize emanet, onlar başımızın tacı otobüs şoförü gözaltında, gereken yasal işlemler uygulanacak" dedi.

BAKAN KAYA'DAN ŞEHİT ANNESİNE TELEFON

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Bingöl'de 1993'te vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Koç aileyi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile telefonla görüştürdü. Bakan Kaya, Zübeyde ve Ahmet Tura çiftine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Siz, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman yanınızdayız. Gerçekten çok hadsiz bir şekilde bir otobüs şoförü davranmış. Ona gereken hesabı zaten soracaklar ama ben çok üzüldüm, öncelikle onu söylemek isterim. Siz, aziz şehitlerimizin değerli emanetlerisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biz hep yanınızdayız. Bu vatan ve şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir. Sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Ben gerçekten çok üzüldüm. O otobüs şoförüne yaptığının hesabı sorulacak."

Zübeyde Tura da Bakan Kaya'ya teşekkürlerini ileterek, "Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da bizim arkamızda. Devletimiz ve milletimiz arkamızda, o bize yeter." ifadesini kullandı.



VALİLİK PARASI ÖDENİYOR



Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise daha önce bir toplantıda halk otobüs hakkında benzer şekilde gelen şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları için çıkartılan ücretsiz kartlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Adana Büyükşehir Belediyesi üzerinden otobüsçülere her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını bildirip, "Aslında ücretsiz olarak bilinen bu kartların kullanımı karşılığında ödeme yapılıyor. Para istenmesi ve saygısızlık kabul edilemez" demişti.

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