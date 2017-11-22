Adana'daki akıl almaz trafik kazaları MOBESE'de

Adana Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, kentin çeşitli bölgelerinde son 10 ayda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

AA'nın haberine göre; Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarının kayıtlarında, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde karşıya geçmek için bekleyen yayanın geri manevra yapan otomobilin altında kalarak, yine aynı caddede bir kadının belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanmaları dikkati çekiyor.

İnönü ve Baraj caddelerinde 2 kişinin motosiklet, Karataş Caddesi'nde 2 kişinin minibüs ve otobüs, Sefa Özler Caddesi'nde 2 kişinin otomobil, Kozan Caddesi'nde yine 1 kişinin otomobil çarpması sonucu yaralanması kayıtlar arasında bulunuyor.

Görüntülerde, araçların kavşaklara kontrolsüz yaklaşmaları sonucu yaşanan kazalar ve boş yolda kontrolünü kaybedip kaza yapan çok sayıda araç da yer alıyor.

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