Adana polisi 9 çalıntı araç ele geçirdi

Adana polisi Fransa ve İspanya'dan çalındıktan sonra motor şase numarası değiştirilerek satılmak üzere Adana'ya getirilen bir otomobil ve bir cip ile birlikte piyasa değeri 3 milyon lira olan 9 araba ele geçirdi.
İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 kişilik bir şebekenin Avrupa'dan araç çalarak şase numarasını değiştirip fiyatının üçte birine Adana'da satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Aynı zamanda aynı şahısların Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden getirilen araçların süreleri dolmasına rağmen Türkiye'de tutmaya devam ettikleri ve bunların da şase numarasını değiştirerek satmaya çalıştıklarını belirledi. Polis şebekeyi şafak vakti 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek çökertti.
FRANSA VE İSPANYA'DAN ÇALMIŞLAR
Polis yaptığı operasyonda biri otomobil, biri de cip olmak üzere iki aracın Fransa ve İspanya'dan çalındığını ve şase numarasını değiştirerek burada satmaya çalıştıklarını belirledi. Polis araçlardan cipin gerçek fiyatının 900 bin lira olduğu burada ise 300 bin liraya satmaya çalıştıklarını, üstü açık lüks otomobilin ise gerçek fiyatının 500 bin lira olduğu bunu da 175 bin liraya satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ayrıca polis operasyonda toplam 1 cip, 8 otomobil ele geçirdi. Ele geçirilen otomobil ve cipin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu da öğrenildi. Polis olayda 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
EMNİYET ARABA FUARINA DÖNDÜ
Emniyet ele geçirdiği 1 cip ve 8 otomobili emniyetin bahçesinde sergiledi. Üstü açık otomobil ve cip emniyete gelenler tarafından büyük ilgi gördü. Emniyet bahçesi araba fuarına döndü. Polis şimdi otomobillerin sahiplerini bularak onlara teslim etmek için çalışma başlattı. Fransa ve İspanya'dan çalınan lüks araçların teslimi içinde konsolosluklarla irtibata geçildi.
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