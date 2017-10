Adana Şehir Hastanesi genetik rahatsızlıklara da şifa olacak

Hasta kabulüne 18 Eylül'de başlanan Adana Şehir Hastanesinde son teknolojik cihazlarla tanı ve tetkiklerin yapıldığı Genetik Tan Merkezi, bölgede ve Orta Doğu'da adından söz ettirmeye aday bir merkez konumda hizmet veriyor.Merkez Yüreğir ilçesinde "Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, bin 300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesiyle kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa sunuyor.



Ana sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesini de bünyesinde barındırdan, 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip hastane içerisinde yer alan merkezleriyle de dikkkati çekiyor.



VIP hasta odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden poliklinik ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilen Adana Şehir Hastanesinde yer alan Genetik Tanı Merkezi de poliklinik ve tanı hizmetlerine başladı.



Hastane içerisinde 700 metrekare kapalı alan içerisinde yer alan Genetik Tanı Merkezinde kalıtsal hastalıklara yönelik klinik genetik, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında hizmet sunulacak.

SON TEKNOLOJİK CİHAZŞARLA HİZMET SUNULUYOR



Genetik Tanı Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. Özge Özalp Yüreğir, hastanede içerisinde yer alan merkezde en son teknolojik cihazlarla birçok genetik rahatsızlığın tanı ve tetkikinin yapılabildiğini söyledi.



Merkezlerine doğumsal anomalili çocuklar, mental gerilik, tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftler, tek gen hastalıklarına sahip aileler, kromozom ile cinsiyet gelişim bozuklukları gibi birçok farklı alanda hastaların başvurduğunu ifade eden Yüreğir, son teknolojik cihazlar ve tanı yöntemleriyle rahatsızlıklarla ilgili gerekli işlemleri yaptıklarını kaydetti.



Yüreğir, son zamanlarda genetik tanı merkezlerine başvuruların fazla olduğuna değinerek, şunları ifade etti:



"Genetik alanında son yıllarda çok hızlı gelişmeler var. Test sayıları her geçen gün artıyor, dolayısıyla tanı koyma şansımız da bu oranda artıyor. Çok farklı branşları ilgilendiren birçok hasta genetik testler için bize başvuruyor. Her geçen gün yeni yöntemler ve yeni testler ekleniyor, bu anlamda çok dinamik bir bölümüz. Örneğin, 5 yıl önce hiç bilmediğimiz yöntemleri ve tetkikleri şu an rutin olarak yapıyoruz. Adana Şehir Hastanesinde yeni nesil dizileme dediğimiz, aynı anda birçok genetik değişikliği gösterilebilen bir yöntemle, pek yakında birçok genetik hastalığa tanı koyabilir hale geleceğiz. Sürekli yeni yöntemler çıkıyor ve biz de hızlı bir şekilde güncel gelişmelere adapte olmak durumundayız."



Yüreğir, Adana'nın bölgede bir sağlık merkezi konumunda olduğunu hatırlatarak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'den birçok hastaya hizmet verdiklerini söyledi.



Yüreğir, merkezlerine iç savaşın sürdüğü Suriye'den de çok sayıda hastanın geldiğini belirtti.



Merkezin bilinilirliğinin artmasıyla Orta Doğu ülkelerinden de daha çok hasta almaya başlayacaklarını ifade eden Yüreğir, Genetik Tan Merkezinin kısa sürede adından söz ettirecek duruma gelmesinin beklediklerini ifade etti.

Kanser hastalarına genetik test



Son yıllarda kanser hastalarında genetik testlerin öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Yüreğir, şu değerlendirmede bulundu:



"Kanser hastalarında hem tanı anında hem de tedavi seçiminde ya da tedavinin değerlendirilmesinde rutin olarak genetik testlere başvuruluyor. Biz de merkezimizde bütün bu alanlarda hizmet sunuyoruz ayrıca doğum öncesi genetik tanı da çok önemli. Doğum öncesi dönemde gebeye daha doğrusu fetusa anne karnındayken birçok hastalığın tanısını koymak mümkün. Bu şekilde erken tanı şansı mümkün olabiliyor."



Yüreğir, Genetik Tanı Merkezinde dünyanın birçok yerinde rutin olarak yapılan testlerin büyük bir kısmının gerçekleştirilebildiğini ve bu anlamda iyi bir noktada bulunduklarını sözlerine ekledi.

Adana Şehir Hastanesi