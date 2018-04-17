Adana Şehir Hastanesinde prostata kansız ve ağrısız çözüm

Adana Şehir Hastanesi'nde, lazer yöntemiyle prostat hastalarının kansız ve ağrısız şekilde tedavi edildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; hastanenin yazılı açıklamasına göre, Çukurova'da ilk kez Adana Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemle ağrı çekmeden ve kansız şekilde ameliyata alınan prostat hastaları, 24 saat içerisinde taburcu ediliyor.

Hastanenin üroloji kliniği doktorlarından Uzman Dr. Güçlü Gürlen, lazer tekniği uygulanarak yapılan ameliyatlarda, büyüyen prostatın tamamen çıkarıldığını ve hastalığın tedavisinde başarılı sonuç alındığını belirtti.

"KANAMA VE ACI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ameliyat hakkında bilgi veren Gürlen, şunları kaydetti: "Prostat ameliyatlarında, prostat dokusu kapsüle kadar tamamen alındığı için hastalığın tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır. 'Tur' olarak tabir edilen kapalı ameliyatlarda ise hastalığın tekrarlama ihtimali daha fazladır. Kapalı ameliyatlar, prostatın elektrikle kesildiği bir yöntemdir. Bu tür ameliyatlarda kanama ve acı hissi daha fazladır ama lazer teknolojisi kullanılan yöntemle yapılan operasyonlarda kanama ve acı söz konusu değildir. Bu yöntemde iyileşme süreci de diğer ameliyatlara göre daha hızlıdır."

Uyguladıkları lazerle ameliyat yönteminin Türkiye'de belli başlı birkaç klinikte gerçekleştirildiğini aktaran Gürlen, Çukurova yöresinde ilk kez Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde bunun uygulandığını bildirdi.

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