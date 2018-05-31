Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde hac–umre organizasyonu yapan bir firmanın sahibi olan M.Ç. ve oğulları A.Ç. ile E.Ç., ramazan ayı başında umreye götürmek için yaklaşık 15 kişiyle sözleşme yaparak ödeme aldı. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre vatandaşlar bir süre sonra şirketin ofisine gittiklerinde kendilerini karşılayan kişinin M.Ç. ve oğullarıyla ilgisinin olmadığını söylediğini iddia etti. Bunun üzerine aralarında emekli polis ve kentte tanınmış bir esnafın da bulunduğu 13 mağdur, Cumhuriyet Polis Merkezi’ne başvurdu.

Şikâyetçilerden Rasim Türkel, “3 bin 750 dolar ödeme yaptım. Ramazan ayının 1’inde gideceğiz diye biliyorduk ancak ramazan geldiğinden beri telefonlarımıza cevap vermiyor. Bize çıkıp ‘Sizi götüremiyorum’ da demiyor. Bir Müslüman bunu yapar mı?” ifadesini kullandı.

Firma sahibi M.Ç. ise “İddialar asılsız, kimseyi dolandırmadım. Şikâyetçi olan vatandaşların bazıları Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde yaşanan vize problemlerinden dolayı gidemiyor Çözümü için çalışıyoruz” dedi.

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