Adil Öksüz'ün kod adı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgütün sözde ''silahlı kuvvetler imamı'' olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan Adil Öksüz'ün kod adının 'Namık' olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma, elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sürüyor.
AA'nın aktardığına göre; Bu kapsamda, darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte yönelik operasyonlar sonucunda yapılanmanın farklı şekilde, kadrolarını daraltarak ve genele yayılacak şekilde teşkilatlandırmaya çalıştığı belirtildi.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN KOD ADININ 'NAMIK' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, örgütün sözde 'silahlı kuvvetler imamı' olduğu belirlenen ve darbe girişiminde aktif rol alan firari Adil Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Ayrıca, aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 Temmuz öncesi Kuleli Askeri Lisesi'nde askeri personel olarak görev yapan 4 şüpheli, askeri personellerin sözde sorumlusu 3 kişi, örgütün askeri yapılanmasında İstanbul Anadolu yakasındaki temsilcisi olan M.G. ve yardımcısı M.G. ile örgütün İstanbul Suriçi yapılanmasında askeri öğrencilerin seçiminden sorumlu olduğu değerlendirilen A.A. olmak üzere 10 kişi, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla, 6 şüphelinin ise 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheli A.K.G'nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta polis merkezinde imza atması şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.