Adil Öksüz’ü arayan özel ekip dağıtıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki kilit isimlerden olan firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün yakalanması amacıyla emniyet tarafından oluşturulan özel ekip dağıtıldı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre ekibe yeni görevler verilirken, Öksüz’ü arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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