Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu aynı aileden 14 kişi yaralandı.



Mehmet Ünal yönetimindeki çapa makinesi, Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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