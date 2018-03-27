İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Emrah A'nın kimliğini sorgulamak istedi.

Bu sırada kaçmaya başlayan Emrah A, polis ekiplerince bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA'nın haberine göre, şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, "kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Adıyaman Cezaevinden iki ay önce firar ettiği tespit edildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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