Adıyaman'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Adıyamanlılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Adıyaman'da iftar vakti ne zaman? Adıyaman'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Adıyaman iftar vakti ve Adıyaman imsakiyesi...

ADIYAMAN'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS)



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Adıyaman'da iftar vakti saat 19:37 olarak görülüyor.

ADIYAMAN SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Adıyaman’da sahur vakti (imsak) 03:30 olarak görülüyor. Adıyaman’da saat 03:30’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:32 05:10 12:29 16:18 19:37 21:08 2 17.05.2018 Perşembe 03:30 05:09 12:29 16:19 19:38 21:09 3 18.05.2018 Cuma 03:29 05:08 12:29 16:19 19:39 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:28 05:07 12:29 16:19 19:40 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:27 05:07 12:29 16:19 19:40 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 03:26 05:06 12:29 16:19 19:41 21:14 7 22.05.2018 Salı 03:25 05:05 12:30 16:20 19:42 21:15 8 23.05.2018 Çarşamba 03:24 05:04 12:30 16:20 19:43 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:23 05:04 12:30 16:20 19:44 21:18 10 25.05.2018 Cuma 03:22 05:03 12:30 16:20 19:44 21:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:21 05:03 12:30 16:20 19:45 21:20 12 27.05.2018 Pazar 03:20 05:02 12:30 16:21 19:46 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 03:19 05:02 12:30 16:21 19:47 21:22 14 29.05.2018 Salı 03:18 05:01 12:30 16:21 19:47 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 03:17 05:01 12:30 16:21 19:48 21:24 16 31.05.2018 Perşembe 03:16 05:00 12:31 16:22 19:49 21:25 17 01.06.2018 Cuma 03:16 05:00 12:31 16:22 19:50 21:26 18 02.06.2018 Cumartesi 03:15 05:00 12:31 16:22 19:50 21:27 19 03.06.2018 Pazar 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:13 04:59 12:31 16:23 19:52 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:13 04:58 12:32 16:23 19:53 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:12 04:58 12:32 16:23 19:53 21:32 24 08.06.2018 Cuma 03:12 04:58 12:32 16:23 19:54 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:54 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:34 27 11.06.2018 Pazartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:35 28 12.06.2018 Salı 03:10 04:58 12:33 16:24 19:56 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:10 04:57 12:33 16:25 19:56 21:36 30 14.06.2018 Perşembe 03:10 04:57 12:33 16:25 19:57 21:36

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum,

Sana inandım, Sana güvendim,

Senin rızkınla orucumu açtım,

Hamdolsun verdiğin nimetlere,

Sağlık ve afiyete.

Ey bağışlaması bol Rabb’im,

Beni, Ailemi,

Milletimi,

Devletimi,

Ve

Tüm inananları koru,

Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden,

Bizlere yaşama sevinci ver,

Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver,

Senin her şeye gücün yeter.

ADIYAMAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Ramazan ayının ilk teravih namazı ile Adıyaman’da camiler doldu.

Namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Tekbirler getirilerek dualar okunduğu gecenin sonunda ilk teravihi kılmanın huşusu içerisinde bulunan cemaat birbirlerinin Ramazan ayını da kutladı.

RAMAZAN AYI ADIYAMAN'DA DOLU DOLU GEÇECEK

Ramazan ayının bu yıl Adıyaman’da dolu dolu geçmesi için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, birbirinden önemli isimleri Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları programında Adıyamanlılarla buluşturacak.

Ramazan ayı boyunca Demokrasi Parkında düzenlenecek olan Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, etkinliklerin bu yıl da çok renkli geçeceğini söyledi.

Ramazan ayının manevi havasını tattırmak için Ramazan ayı boyunca her gün teravih namazı dolayısıyla 22.00’da başlayıp, 23.59’da sona erecek olan programlara tüm Adıyamanlıları davet eden Başkan Kutlu, “Hemşerilerimizin Ramazan ayının tadına varabilmesi için Ramazan ayını dolu dolu geçirecek bir program hazırladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Demokrasi Parkında düzenleyeceğimiz Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları programına birbirinden değerli sanatçı, yazar ve din adamı davet ettik. Tüm halkımızı bu eşsiz programlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayının ilk günü İshak Danış tarafından gerçekleştirilecek olan Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla, Yazar Mustafa Armağan’ın tarih sohbeti ile Grup Diriliş’in ilahi sunumu, ilahi sanatçıları Murat Belet, Abdurrahman Önül ve Grup Ravzanın ilahi sunumlarının ardından, usta tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nu Adıyamanlılarla buluşturulacak.

Adıyaman Belediyesi, programların devamında ilahi sanatçısı Sedat Anar’ı, Adıyaman Harfane Grubunu, tarihçi Melih Altınok ile ilahi grubu Grup Nida’yı, ilahi sanatçısı Umut Mürare’yi, halk müziği sanatçısı Uğur Işılak’ı, ilahi sanatçısı Sedat Uçan’ı, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan’ı, ilahi sanatçısı Ahmet Hakan Karagül’ü, tarihçi Talha Uğurluel’i, tarihçi İlknur Çevik ile ilahi grubu Medine İlahi Grubu’nu, ilahi sanatçısı Hasan Dursun’u, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’yı, ilahi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu’nu, tasavvuf şiiri sanatçısı Uğur Aslan’ı, Adıyamanlı türkücü Kahtalı Mıçı’yı, ilahi sanatçısı-şair Uğur Demir’yi, ilahi sanatçısı-şair Serdar Tuncer’i, ilahi sanatçısı Zeyd Şoto’yu ve tasavvuf müziğinin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan’ı Adıyamanlılarla bir araya getirecek.

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