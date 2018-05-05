Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, muhasebecisi Erdal D.tarafından mağdur edildiği iddia edilen oyuncu, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Mağduriyetimizi dile getirdik” diye konuştu.

Adliye koridorunda ve otoparkta yoğun ilgiyle karşılaşan Tatlıtuğ, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.



Adliye koridorunda fotoğraf çektiremeyen hayranları Tatlıtuğ’u otoparka kadar takip etti.



