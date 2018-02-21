Posta'daki habere göre; Abisinin yanına koşan oyuncu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıvanç Tatlıtuğ, 'Abimin ufak bir problemi var çok önemli değil. İşlemleri bitti, endoskopi kaldı. Midesine bakılıyor' dedi.



'Hadi Be Oğlum' filmiyle gişeye başarılı bir giriş yapan aktör; 'Filmin gişesinden memnunuz. İnsanların samimiyetimizi hissetmiş olmaları çok güzel bir şey. Üretime devam. Tepkiler çok güzel. Benim içime sinen bir film oldu. Gerisi teferruat... " ifadelerini kullandı.

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