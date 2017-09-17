Topkapı Anıt Mezar'da "Demokrasi Şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 56. yıl dönümü anma etkinliği" düzenlendi. Topkapı'daki etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Gül de katıldı.
Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları;
Bu hatırayı canlı tutan kıymetli dostlarımız, değerli vatandaşlarımız sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rahmetli Başbakanımızın Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümünde, 3 büyük devlet adamının aziz hatırasını yadetmek için buradayız. Bu hadisenin yıl dönümünde doğru tarafta olan insanlar olarak yine buradayız. Sıradan bir mezar, mezarlık bize sadece ölümü, hesap gününü, nasıl yaşamamız gerektiğini hatırlatır ama burası bir Türk siyasetçisinin ne uğruna mücadele ettiğini, karşısında kimler olduğunu, onların ne zaman ne yapacaklarını milletin sevgisinin nelere kadir olduğunu ve daha birçok şeyi hatırlatıyor. Buranın bize, size anlatacakları asla zamanı geçmiş, demode işler değildir.
"MENDERES, 56 YIL SONRA HESABINI MİLLETİN ELİYLE KAPATMIŞTIR"
Yine TRT'de bildiri okunacağını, birilerinin bir konsey oluşturup sıkı yönetim ilan edeceği hiç aklımızda yoktu. Buradan ders almamış olsaydık. Bu aziz millet Menderes'in hatırasını gönlünde yaşatmamış olsaydı, aziz millet tankların, F-16'ların karşısına dikilmeyecekti. Adnan Menderes, 56 yıl sonra kendi hesabını milletin eliyle kapatmıştır.
"İdam edilmeler yanlıştı ama..." diye devam eden cümleler kurdular. Bir daha olmaması için atılan hiçbir adıma destek olmadılar. Kimseye bu yaptıklarının hesabı verilmedi. Adnan Menderes'i idam ettiniz de Türkiye ne kazandı? Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı idam ettiniz de Türkiye ne kazandı?
ZORLU VE POLATKAN 16 EYLÜL, MENDERES 17 EYLÜL'DE İDAM EDİLDİ
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961 tarihinde sabaha karşı idam edildi.
Menderes ise 17 Eylül 1961‘de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden "sağlam" raporu alınmasının ardından, İmralı Adası'na götürüldü ve 17 Eylül'de saat 13.21'de İmralı Adası'nda idam edildi.
TBMM, 1990 yılında çıkardığı yasayla, Menderes, Polatkan ve Zorlu'ya itibarlarını iade etti.
- Adnan Menderes
- Fatin Rüştü Zorlu
- Hasan Polatkan
- süleyman soylu
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