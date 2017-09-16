Başbakan Binali Yıldırım'dan Adnan Menderes mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Millete hizmet yolunda canını feda eden merhum Menderes, halkımızın gönlünde bir kahraman olarak yer almıştır. Milli iradeye darbe vurduktan sonra, onu ve arkadaşlarını haksız ve gayrimeşru bir şekilde yargılayıp, idamına onay veren vesayet odakları ise tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Menderes'in, bütün hayatını Türkiye'nin demokratikleşmesine ve kalkınmasına adamış bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, Türk milletinin kalbinde müstesna bir yeri olan Menderes'in, Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Mesajında, 16-17 Eylül 1961'de yaşananların Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Millete hizmet yolunda canını feda eden merhum Menderes, halkımızın gönlünde bir kahraman olarak yer almıştır. Milli iradeye darbe vurduktan sonra onu ve arkadaşlarını haksız ve gayrimeşru bir şekilde yargılayıp, idamına onay veren vesayet odakları ise tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Milletimiz onları asla affetmeyecektir. Yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

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