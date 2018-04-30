Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine gelen yeni Liseye Geçiş Sistemi (LGS), il içinde göç furyası başlattı. Bu sistemde öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak 1367 okula, 2 Haziran’da yapılacak LGS puanlarıyla yerleşecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre liselere yerleştirilecek.
Adrese dayalı yerleştirme ise çocuklarının daha iyi bir okulda okumasını isteyen aileleri, başarılı okulların bulunduğu mahallelerde ev arayışına yöneltti. Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde ikamet edilen yerde en az 6 ay bulunma şartının getirileceği duyumları, velileri harekete geçirdi. Aileler, ikametgâh nakillerine aylar öncesinden başladı. Mahalle muhtarları, yeni kurulan, şehirden uzak, okul çeşitliliği az, eğitim seviyesi düşük mahallelerden, büyük ve köklü mahallelere başvuruların olduğunu söyledi.
‘PARA TEKLİF EDİYORLAR’
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Birlik Mahallesi Muhtarı Kadriye Aras Keleş, “Adrese dayalı okula geçilmesiyle yoğunluğumuz arttı. İyi okulu olan bütün mahalle muhtarları sıkıntıda. Aileler, ikametgâhlarını aldırabilecekleri adres soruyorlar. Özellikle Mamak’tan gelen çok aile var. Yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylesek de ağlayanlar, yardım isteyenler, para teklif edenler oluyor. ‘Artık ikametgâh çıkaramıyoruz’ deyince de ‘Çocuğumuz zeki, heba olmasını istemiyoruz’ diyorlar. Hatta, ‘Bir adres bulursanız o adres sahibine de para teklif ederiz’ diyorlar. Herkes çocukları için endişeleniyor. Aileleri haklı bulsak da elden bir şey gelmiyor. İkametgâh nakli konusunda muhtarların artık yetkisi yok. Eski alışkanlıkla muhtarlara geliyorlar. İkametgâh değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmalı. Muhtarlıkta bazen polis çağıracak kadar kargaşalar yaşanıyor” diye yaşadıkları durumu anlattı.
‘TANIDIK BULAMAYAN BİZE SORUYOR’
Ankara Ümit Mahallesi Muhtarı Meryem Güven ise “Daha önce herkes tanıdıklarının yanına ikametgâh alıyordu. Talep artınca tanıdık bulamayanlar bize gelip soruyor. Bizim bölgede yeni lise olarak sadece bir imam hatip lisesi var. Aileler imam hatip lisesine göndermek istemediklerini söylüyor ve adres değişikliği için geliyor” dedi.
‘KÖKLÜ MAHALLENİN İYİ OKULLARINA İLGİ’
Ankara İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik de şunları söyledi: “Mahallenin büyüklüğü, sosyo-politik özelliği, eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumuna göre şehir içlerinde göç oluyor. Semtinde iyi okul bulan taşınıyor. Bizlere de yeni kurulan mahallelerden geliyorlar. Çünkü köklü mahallelerdeki okulların iyi öğretmenleri, oturmuş kadroları olduğunu düşünüyorlar. Ama bizim ikametgâh adresi verme gibi bir durumumuz yok.”
ASIRLIK OKULLAR DA SINAVSIZ ALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavsız alınacağını açıkladığı okullar arasında, tarihi 100 yılı aşan çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullar arasında İstanbul’da Fatih Davutpaşa Anadolu Lisesi, Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi, Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi; Ankara’da Altındağ Gazi Anadolu Lisesi; İzmir’de Namık Kemal Anadolu Lisesi; Edirne’de tarihi Edirne Lisesi; Isparta’da Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.