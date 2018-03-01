Af Örgütü: Afrin'de yüzlerce sivilin yaşamı risk altında

Uluslararası Af örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve daha sayıda olsa da Kürt güçlerinin de Afrin ve Halep'in kuzeyindeki Azez'de ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğini ve görgü tanıklarına göre çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Örgütün açıklamasında, Afrin ve Azez'de yaşayan ya da kısa süre önce evlerinden olmuş 15 kişiyle yapılan görüşmelerde, her iki tarafın da ayrım gözetmeksizin topçu ateşi açtığının iddia edildiği vurgulandı.
Af Örgütü'nün dijital doğrulama ekibinin de videoları analiz ederek bu iddiaların bir çoğunu doğruladığı kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Pazartesi günü sınır bölgesine yaptığı ziyaret sonrası sivillere yönelik hassasiyete dikkat edildiğini duyurmuştu.
Açıklamada, "Orgeneral Hulusi Akar, Şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği, 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle Suriye´nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır" dendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Cuma günü Afrin'de 'sivil öldüğü' iddialarına tepki gösterip, "Eğer biz sivil terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti" demişti.
'Yüzlerce sivilin hayatı tehlikede'
Af Örgütü'nün Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf "Afrin'da Türk Ordusu ve ABD destekli Kürt güçleri arasındaki çatışmalar şimdiden sayısız sivil ölümüne yol açtı ve yüzlercesinin daha yaşamını tehlike altına atıyor" dedi.
Maalouf ayrıca "Köylere ve kentlerdeki meskûn mahallere top ateşi açıldığı haberleri çok kaygı verici. Top ateşi ve kesin hedef bulamayan patlayıcı silahların sivil bölgelerde kullanımı uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır ve tüm taralar bu tür saldırılara derhal son vermelidir" diye konuştu.
Af Örgütü'nün raporunda Kürt Kızılay'ının, TSK'nın saldırılarının 93 sivilin ölümüne, aralarında 51 çocuğun da bulunduğu 313 sivilin de yaralanmasına yol açtığını söylediği de aktarılıyor.
Afrin'deki Cenderes, Rajo ve Maabatlı köylerinde yaşayanların tanıklığına göre bu köyler TSK'nın saatler süren ve ayrım gözetmeksizin yapılan topçu ateşine maruz kaldı.
Örgüte tanıklık yapan Türkiye sınırından yedi kilometre uzaklıktaki Cenderes köyü sakinlerinden Zeina "Başta Türk hükümetinin sivil bölgelere top ateşi açılmayacağı açıklamasını televizyondan duyduğumuzda rahatlamıştık. Ama hepsi yalandı. Hiç böyle bir top ateşi görmedim. Bombalar üzerimize yağmur gibi yağıyordu" dedi.
Maabatlı köyünden Sido ise 25 Ocak'ta komşusunun evine düşen top mermisinin altı kişilik bir aileden beş kişiyi öldürdüğünü anlattı.
Af Örgütü, Azez sakinlerinin de Kürt güçlerinin saldırılarında evlerin ve hastanelerin hedef alındığını anlattı.
Azezli görgü tanığı Mustafa "Azez'e Kürtlerin top ateşi Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte başladı. Her gün açılan top ateşinde son günlerde Azez'in merkezindeki siviller hedef alındı. Askeri hedeflerin hiç biri vurulmadı. Ana hedef sivillerdi. Azez'in meskûn mahallerinde yıllardır askeri hedef yok" dedi.
Mustafa adlı görgü tanığı ayrıca "5 Şubat'ta en kötü saldırıya tanık oldum. PKK tarafından bir roket atıldı. Dokuz yaşındaki bir kız anında öldü ve ailesinden beş kişi ağır yaralandı. Türkiye'ye götürüldüler. Yaşadılar mı bilmiyorum. Araba yanıyordu. İzlemesi korkunçtu" diye konuştu.
Azez'deki bir akıl hastanesinde çalışan eczacı Said de Af Örgütüne Kürt güçlerinin 18 Ocak'ta hastaneye saldırı düzenlediğini anlattı.
Saed "Katyuşa roketinin bıraktığı izden PKK'nın kontrolündeki Afrin'den atıldığına emin olduk. Hastaneye isabet etti. 13 kadın hasta yaralandı. İkisinin durumu ağır. Bir hasta da öldü. Hastanenin kadınlar bölümü tahrip oldu" dedi.
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