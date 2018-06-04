Gauland, partisinin gençlik örgütünün kongresinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde bir kuş pisliğidir" dedi. Gauland'ın bu açıklamalarına çeşitli partilerden tepki geldi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Gauland'ın sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Nasyonal sosyalizm döneminin kurbanlarına dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi soykırımı ve total savaş AfD ve Gauland için sadece 'bir kuş pisliği'! Partinin medeni maskesinin arkası böyle görünüyor" diye yazdı. Gauland'ın sözleri, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kurucu lideri Jean-Marie Le Pen'in "Yahudi soykırımı tarihin bir teferruatıdır" ifadesini anımsattı.

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