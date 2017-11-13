Afrika filine 3 saatlik diş ameliyatı

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde 5 tonluk bir Afrika filine diş ameliyatı yapıldı. 30 kişilik bir ekip 2 yıl önce dişini kıran 50 yaşındaki Tantor adındaki file kanal operasyonu yaptı. Ameliyat ise tam 3 saat sürdü. Operasyon sırasında polis, hayvanat bahçesine giden yolları kapadı ve bir vinci ihtiyaç halinde hazır tuttu.

Operasyon 8 bin 500 dolara mal oldu. Ameliyatın maliyeti gönüllü bağışlardan toplandı. Tantor, 1991 yılında bir uyuşturucu baronunun çiftliğine yapılan baskında kurtarılmış ve bir hayvanat bahçesine yerleştirilmişti. ABD’nin Oregon Hayvanat Bahçesi’nde 2007 yılında ise veteriner ve dişçilerden oluşan 20 kişilik bir ekip, güçlükle narkoza sokabildikleri 6 tonluk bir file “fildişi” ameliyatı yapmıştı. Ameliyat aletleri olarak elektrikli testere, el testeresi ve matkap kullanan uzmanlar, Tusko adlı dev filin enfeksiyon kapmış olan sol dişini tam 5 saatte kesebildi.