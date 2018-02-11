TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde acı haberler art arda geldi. TSK'dan yapılan açıklamada dün 12 askerin şehit düştüğü belirtildi. Dün şehit olan askerler için bugün memleketlerinde tören düzenlendi ve şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA

Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.

TSK'nın Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25) için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çok sayıda milletvekili ve askeri erkan katıldı. Binlerce vatandaşın ise yağışlı havaya rağmen camiye akın ettiği görüldü. Vatandaşlar Afrin şehidine yağmurun altında veda etti.

Şehidin babası Ramazan Karaca ve annesi Fadime Karaca taziyeleri kabul ederken, sevenleri şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında dualar etti. Şehidin annesi Fadime Karaca'nın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Afrin şehidi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından toprağa verildi.

ŞEHİT KURMAY PİLOT YÜZBAŞI MEHMET İLKER KARAMAN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Musa Çam ve Mustafa Balbay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2018

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutarken ağlayan askerin gözyaşlarını sildi.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı. Muslu duasında "Cenabı Allah ordumuza Zeytin Dalı ve diğer harekatlarda güç ve kuvvet versin, görünmez orduları ile ordumuzu teyit eylesin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın." dedi.

Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor." dedi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT KARA PİLOT ÜSTEĞMEN ERDEM MUT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut´un (32) cenazesi, Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit eşi Gizem Mut´un, "Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum" şeklindeki sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut´un cenazesi, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba evine getirildi. Burada dualar okundu ve helallik alındı. Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancası Pilot Üsteğmen Erdem Mut´un cenazesi, buradan cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne götürüldü.

Şehit Pilot Üsteğmen Mut´un buradaki cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidin yakınları ve binlerce Kırıkkaleli katıldı.

Cenaze töreni sırasında Şehit Erdem Mut´un yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görülürken, babası Ali ve annesi Ayşe sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti ve getirilen sandalyelere oturtularak teskin edilmeye çalışıldılar.

Şehit Pilot Üsteğmen Mut´un polis ağabeyi Ertuğrul, kız kardeşi Şefika da ayakta durmakta güçlük çekerken kardeşlerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Gizem Mut ise törende gözyaşı döken yakınlarına seslenerek, "Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum" dedi. Şehit eşinin sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askeri araçta taşınan şehit Üsteğmen Erdem Mut´un Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından cenaze aracına alınarak Şehitlik Mezarlığı´na götürüldü. Şehit Mut´un cenazesinin arkasından yürüyen binlerce Kırıkkaleli, tekbir getirip, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi ardından Şehitlik'te toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZCAN EKİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde törenle toprağa verildi.

İl merkezinde düzenlenen basına kapalı törenin ardından cenaze aracıyla Erzin ilçesine getirilen Şehit Oğuzcan Ekiz'in naaşı ilk olarak Milli Egemenlik Caddesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Mülümün Mezarlığı'na götürüldü. Burada hazırlanan alanda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören alanına ambulansla getirilen şehidin annesi Suna Ekiz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 9 yaşındaki yeğeni ise törende şehit dayısının askeri beresiyle ön safta yer aldı.Bakan Fakıbaba, şehidin babası Mehmet Ekiz'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, toprağa verildi.Bekar olan şehit Ekiz'in amcasının oğlu Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki askeri araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

Ailesinin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Oğuzcan Ekiz'in 4 yıllık uzman çavuş olduğu bildirildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERDAR EGE



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.

Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BURAK AKALIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın (28) cenazesi, memleketi Samsun'da 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın cenazesi, memleketi Samsun´un Çarşamba ilçesine getirildi. Bekar olan şehit uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak Epçeli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada Kur'an-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik istendi. Şehidin annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, daha sonra tören için Epçeli Camii´ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Oğlunun tabutuna kapanan şehit annesi Aysel Akalın, "Bir tanem, kuzum; bizi bırakıp gittin" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı, ikindi vakti cenaze namazı kıldırdı. Şehit Akalın'ın cenazesi, Epçeli Mahalle Mezarlığı´ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın´ın, 2015 yılında göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevliyken 'Zeytin Dalı Harekatı' için Afrin'e gittiği belirtildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ŞAHİN



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi de Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Şahin'in naaşı, buradan Havza ilçesindeki Kevser Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Yenice köyündeki baba evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİS KOCA



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Koca'nın (28), Türk bayrağına sarılı naaşı İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve babası daha önce vefat eden şehidin kamuflajını giyen kız kardeşi Zehra Koca, Türk bayrağa sarılı tabuta sarılarak, "Dört kardeşim olsun, dördü de feda olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Elinden bir an olsun Türk bayrağını bırakmayan Zehra Koca, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Ağabey Halit Koca da kardeşinin tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin ninesi Zülfü Koca da tabuta sarılarak, "Çakır gözlüm vatana feda olsun" diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına bütün vatandaşlara başsağlığı diledi.

"Bu çocuklar, evlatlarımız bizler burada onurla, huzur içerisinde yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar." diyen Çelik, "Eğer askerlerimiz Afrin'de bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz Hatay'da, Kilis'te Türkiye'nin sınırları içerisinde Ankara'da, İstanbul'da, onurla, başı dik bir biçimde yaşayamayız. O sebeple devletimiz ve milletimiz bu kahraman şehitlerimize ebediyen minnettar olacak." ifadesini kullandı.

Şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Yapacağımız şey, onların miras bıraktığı bu ülkeye, burada onurlu yaşayalım diye canlarını feda ettikleri, bu kadar aziz gördükleri bu vatan toprağına, daha çok sahip çıkmak, daha çok çalışmak, ülkemizin özgürlüğünü, bağımsızlığını, onurunu, şerefini, hep beraber hangi işi yapıyorsak o işte daha çok korumaktır. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başladığında herkese söyledik. Dedik ki masumlara, mazlumlara, Suriye'de baskı altında olan Türkmenlere, Araplara, Kürtlere zeytin dalı uzatıyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama zalimlere de bu kahraman şehitlerimiz kahramanca mücadele ederek, bize yaşatmaya çalıştıkları acıya müsaade etmeyeceklerini gösteriyorlar. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, hiçbir şekilde geri durmayacağız. Hepimiz bu kutlu yolun yolcusuyuz. Ülkemizi korumak için, vatanımızı korumak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine eriştiler, peygamberlerin bile özendiği bir mertebeye eriştiler. Ne mutlu onlara ki cennete kavuştular ve ne mutlu onlara ki bize bu alsancağın altında onurlu, şerefli bir hayat bırakmak için en önden gittiler."

"Afrin'de olanları biliyorsunuz, sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar." ifadesini kullanan Çelik, şöyle konuştu:

"Sınırımızda kurdukları terör devletinden sonra topraklarımızın içine bu terörü uzatacaklar. Topraklarımızı bu sözde terör devletinin parçası yapacaklar. Ama her bir şehidimizle birlikte şunu söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz, asla bu mücadeleden geri adım atmayacağız, her bir şehit bayrağımızı daha çok göklere çeken bir başka bayraktır."

Adana'nın çok şehit verdiğine değinen Bakan Çelik, kentin vatan sevgisi ve müdafaası söz konusu olduğunda en önde nasıl gidileceğini gösterdiğini kaydetti.

Özellikle İmamoğlu'nun bu konuda bir sancak gibi olduğunu vurgulayan Çelik, Adana'nın her tarafının böyle olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Çelik'in konuşmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve sivil erkan katıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES SARIASLAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HAMZA KARACAOĞLU

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları arasından memleketi Çamoluk'a getirilen şehit Karacaoğlu için tören düzenlendi. Törende şehidin eşi Kıymet Karacaoğlu'na kadın astsubay destek oldu. Geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Ufuk Aktağ'ın anne ve babası da şehit Hamza Karacaoğlu'nun anne ve babasına destek oldu.

Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli şehidin annesi Muazzez Karacaoğlu, babası Süleyman Karacaoğlu, eşi Kıymet Karacaoğlu, kardeşleri Ramazan, Haşim, Rabia ve Hakan Karacaoğlu'na başsağlığı diledi.

Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, il protokolü ve 3 bin vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çamoluk Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Canikli ve şehidin babası Süleyman Karacaoğlu şehidin naaşını omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Şehidin naaşı Çamoluk Şehitliğine defnedildi.

ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ HASAN KUŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş için Mersin'in Anamur ilçesinde tören düzenlendi.

Anamur Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, törenin düzenlendiği Otogar Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Alime, annesi Ümmü, babası Mehmet Ali Kuş ve yakınları ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Törende acılı aileyi askerler ve yakınları teskin etti.

Şehidin eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerek, "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Bana söz vermişti 'Son' demişti. Biz seninle okul, sıra arkadaşıyız. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk." dedi.

Anne Ümmü Kuş da tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi." diye gözyaşı döktü.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik etti.

Daha sonra İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile yakınları, Bakan Elvan ve vatandaşların omuzunda, cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, Akine Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ AKDOĞAN



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan, eşinin ve yine sözleşmeli er olan diğer oğlu Gökhan Akdoğan'ın ellerini bir an olsun bırakmayan anne Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sabah saatlerinde cenazesi İzmir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi. Tabutun askeri cenaze aracından indirilmesi sırasında anne Fatma Akdoğan, oğlunun tabutunu öptü, musalla taşına konulduktan sonra ise üzerine kapanıp, gözyaşı döktü. Şehit annesi Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

Şehit askerin sözleşmeli er olan kardeşi 23 yaşındaki Gökhan Akdoğan da silah arkadaşlarıyla ağabeyinin tabutunu taşıdı, tabuta kapanıp ağladı.

Şehit askerin dün operasyona çıkmadan önce son olarak annesini aradığı ve sesini duyduğu öğrenildi. Baba Zeki Akdoğan, törende metanetini korudu.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, kamu kurumları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

İkindi vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit askerin cenazesi, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü ve burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan cenaze töreninde taziye sunumları sırasında kalabalık içerisinden Kahraman Ç., "Teröriste terörist demeyenlerin ne işi var burada" diye bağırdı. Şehit askerin kardeşi Gökhan Karaman'ın, "Kimse bizim şehidimize saygısızlık yapamaz" sözleriyle tepki göstermesi üzerine susan protestocu, polislerce alandan uzaklaştırıldı.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

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