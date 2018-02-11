Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Emir Sarıaslan memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziye evini ziyaret edenler arasın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Soylu, şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

"OĞLUMUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDERİM"

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, "Beni de götürseler ben de oğlumun kaldığı yerden devam ederim" dedi.

Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Enes Sarıaslan Suriye'ye gitmeden önce verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun"

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