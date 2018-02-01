Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 13. gün. TSK'dan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son dakika açıklama geldi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. 18 hedef daha imha edildi" denildi. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Ali Kar Köyü terör örgütünden alındı, Şenkal ve Zehran birbirine bağlandı. Eyn Batman Kötü ve Kurni Dağı da teröristlerden temizlendi.

BÜLDÜL BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyinde PYD/PKK işgalindeki Büldül belde merkezini ele geçirdi.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ, ŞİDDAH KÖYÜ'NDEKİ MEVZİLER BOMBALANIYOR

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK, Şiddah Köyü'ndeki PYD mevzilerini bombalıyor.

DARMIK ÇEVRESİ KARADAN ATEŞ ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'nın çevresi karadan ateş altına alındı.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle atış yapılıyor.

Dağın güney yamacında yapılan atışlar nedeniyle dumanlar Kilis çevresinden görülmezken sesler ise çok net duyuldu.

Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana, askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

YARALI ÖSO ASKERLERİ KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçe kırsalında PKK/PYD terör örgütü ile süren çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu askerleri tedavi için Kilis'e getirildi.

MEHMETÇİK'TEN DESTEKLERE MESAJ

Vatandaşların, TSK'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek için hazırladıkları ev yapımı gıdalar en ileri mevzideki askere kadar ulaştırıldı. Gıda kolilerinin içinden çıkan "Bütün askerlerimize şifa olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun. Hayırlısıyla yuvalarına dönmeyi Rabbim nasip etsin. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri korusun" yazılı not askerleri duygulandırdı. Desteğe teşekkür eden Mehmetçik, "Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman bekliyoruz, bütün annelerin ellerinden öperiz, var olun" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ: KISA VADEDE GÖÇ DALGASI BEKLEMİYORUZ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriye'den yeni bir göç dalgası başlayabileceği tartışmalarına ilişkin, "Kısa vadede bunu beklemiyoruz ama bu göçün olabileceği ihtimaline binaen senaryolarımızı AFAD'da hazırladık. Gerek Fırat Kalkanı bölgesinde gerek İdlib'de gerekse hemen sınırımızın içinde belli alanlar belirledik." dedi.

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.





Zeytin Dalı'ndan son kareler

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

12. GÜNDE NE OLDU?

Dün, Burseya Dağı'nın ardından Darmık Dağı da bombalanmaya başlandı. Bölgedeki terör hedefleri ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri de yerle bir edildi.

HAREKAT 20 OCAK'TA BAŞLATILDI

TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

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