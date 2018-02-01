ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye ve Irak’a ziyaretinin ardından bölgeden bir grup gazetecinin sorularını telekonferansla yanıtladı. CENTCOM’un Florida’daki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak da katıldı. General Votel, konuşmasına Türkiye’den hayli tepki çekecek bir açıklamayla başladı; aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“DEAŞ’la mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve SDG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”
Votel’e Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi: “Onlar DEAŞ’la mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye DEAŞ’la mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımızsa SDG. Kanımızca DEAŞ’a karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”
Votel, geçtiğimiz günlerde Menbiç’teki ABD askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı. CENTCOM Komutanı’na “Türk askerleriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur?” sorusu da yöneltildi. Votel, bu soruyu: “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz” şeklinde yanıtladı.
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