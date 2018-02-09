TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetledikleri belirildi.



AKAR: "HEM AFRİN'DE OPERASYON YAPABİLECEK HEM DE EGE'Yİ KONTROL EDEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi. Orgeneral Akar, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız" diye konuştu.

ORG. HULUSİ AKAR'DAN EGE MESAJI

AFRİN ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BUGÜN 5 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Orta Çakallı, Eşkan ve Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan kurtardı. Sabah saatlerinde Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri de PYD/PKK'dan temizlenmişti.

TERÖR HEDEFLERİ ÇNRA'LARLA VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde Hatay'dan çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki hedeflerini vuruyor. ÇNRA'larla yapılan atışların hedefi Afrin'deki Cinderes bölgesi. Cinderes Bölgesi, terör örgütü PYD/PKK'nın, İdlib'deki Atme sığınmacı kampına yaptığı atışların merkezi konumunda. Atme Kampı'nda 820 bin sivil yaşıyor. Türkiye, Atme Kampı'nın güvenliğine büyük önem veriyor.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." denildi.

TEKNİK DÜZENLEMELER NEDENİYLE HAVA SAHASI KULLANILAMAMIŞTI

Rusya’nın, Suriye’nin İdlib kentinde SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için bazı teknik düzenlemeler yaptığı, bu nedenle hava sahasının geçici süreyle kullanılamadığı belirtilmişti. Teknik çalışmaların bitmesiyle birlikte hava sahasının tekrar açıldığı ifade edilmişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN HATAY'DA

AA'nın haberine göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Çetin, "Hatay Valimize nezaket ziyaretinde bulunduk. Hatay'da jandarmamızın faaliyetleriyle ilgili sayın Valimizin bu konuda emir ve direktifleri varsa onları değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın huzuru için ne gerekiyorsa, buradaki huzurun devamı için başka kurum ve kuruluşlar kendi görevlerini, biz de kendi görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz." dedi.

CEPLER TEK TEK BİRLEŞİYOR Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kırıkhan-Hassa-Deli Osman hattında TSK ve ÖSO'nun oluşturduğu cepler birleştirildi

AFRİN'DE PYD/YPG'NİN ZORLAMALARI BM RAPORUNDA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 7 Şubat tarihli, "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda, terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı.

Raporda, terör örgütünün Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

+292 Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

AA'nın aktardığına göre, örgütün, sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, buna karşılık "Afrinli olmayan" bazı kişilerin 6 Şubat'ta Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere geçtiği bilgisi verildi. Bu kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk etmesine izin verilmediği aktarıldı.

Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor.

Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi.

Raporda ayrıca şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi için Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Raporda, aynı günlerde Ases'de pazar yerine yönelik roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

JETLER YENİDEN HAVALANDI! AFRİN'DE GECE YARISI HAREKATI

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı.