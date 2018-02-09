Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. gün!

09.02.2018 - 09:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi. Şu ana kadar Afrin'de 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Afrin'in batısındaki 5. köy de bugün teröristlerden temizlendi. TSK'dan yapılan açıklamada hava harekatına ilişkin de bilgiler yer aldı. TSK, Hatay'dan ÇNRA'larla terör örgütü PYD/PKK'nın Cinderes'deki hedeflerini vuruyor

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TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetledikleri belirildi.

AKAR: "HEM AFRİN'DE OPERASYON YAPABİLECEK HEM DE EGE'Yİ KONTROL EDEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi. Orgeneral Akar, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız" diye konuştu. 

ORG. HULUSİ AKAR'DAN EGE MESAJI

AFRİN ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BUGÜN 5 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Orta Çakallı, Eşkan ve Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan kurtardı. Sabah saatlerinde Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri de PYD/PKK'dan temizlenmişti.

TERÖR HEDEFLERİ ÇNRA'LARLA VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde Hatay'dan çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki hedeflerini vuruyor. ÇNRA'larla yapılan atışların hedefi Afrin'deki Cinderes bölgesi. Cinderes Bölgesi, terör örgütü PYD/PKK'nın, İdlib'deki Atme sığınmacı kampına yaptığı atışların merkezi konumunda. Atme Kampı'nda 820 bin sivil yaşıyor. Türkiye, Atme Kampı'nın güvenliğine büyük önem veriyor.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtildi. 
Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." denildi.

TEKNİK DÜZENLEMELER NEDENİYLE HAVA SAHASI KULLANILAMAMIŞTI

Rusya’nın, Suriye’nin İdlib kentinde SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için bazı teknik düzenlemeler yaptığı, bu nedenle hava sahasının geçici süreyle kullanılamadığı belirtilmişti. Teknik çalışmaların bitmesiyle birlikte hava sahasının tekrar açıldığı ifade edilmişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN HATAY'DA

AA'nın haberine göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Çetin, "Hatay Valimize nezaket ziyaretinde bulunduk. Hatay'da jandarmamızın faaliyetleriyle ilgili sayın Valimizin bu konuda emir ve direktifleri varsa onları değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın huzuru için ne gerekiyorsa, buradaki huzurun devamı için başka kurum ve kuruluşlar kendi görevlerini, biz de kendi görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz." dedi.

  CEPLER TEK TEK BİRLEŞİYOR Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kırıkhan-Hassa-Deli Osman hattında TSK ve ÖSO'nun oluşturduğu cepler birleştirildi

AFRİN'DE PYD/YPG'NİN ZORLAMALARI BM RAPORUNDA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 7 Şubat tarihli, "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda, terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı.

Raporda, terör örgütünün Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. 

AA'nın aktardığına göre, örgütün, sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, buna karşılık "Afrinli olmayan" bazı kişilerin 6 Şubat'ta Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere geçtiği bilgisi verildi. Bu kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk etmesine izin verilmediği aktarıldı.

Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor.

Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi.

Raporda ayrıca şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi için Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Raporda, aynı günlerde Ases'de pazar yerine yönelik roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

JETLER YENİDEN HAVALANDI! AFRİN'DE GECE YARISI HAREKATI

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı.

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Misafir - 2 saat önce - Cevapla
4 0 +4 Allah şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun...
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 1 +8 Ne Amerika ne başka bir güç bu millete zincir vuramaz. Milletimize saldıran haddini bilmezler.şanlı tarihimizden,ders almayan akıl fukaraları dır..
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
2 0 +2 Siviller Avrupa’nın umurunda değil onların umurunda olan besledikleri ve destekledikleri terör örgütünün yok edilmesi ve güçlü Türkiye istemediklerinden
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
5 1 +4 Ne Amerika ne başka bir güç bu millete zincir vuramaz. Milletimize saldıran haddini bilmezler.şanlı tarihimizden,ders almayan akıl fıkraları dır.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 1 +8 harekata şehit düşenlere gazilere şuan aktif çarpışan mehmete ordumuza destek amaçlı kampanya başlatılsın.Tüm dünya TÜRK MILLETI nin gücünü görsün.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Sivil katliamı yapan örgütlerdir buna neden tepkide bulunmuyor avrupada bizim operasyonumuzdan sivillere yönelik endişelerini dile getiriyorlar gerçeği görmek yerine yalana itimat ediyorlar
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
4 0 +4 Bm raporunda olsa ne olacak bm bilmiyormu pkk ypg ye destek çıkanın abd olduğunu ne yapabileceklerki sanki boşuna rapor bunlar
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Turk olmak zordur dunya ile savasirsin turk olmamak daha zordur turk ile savasirsin Fatih Sultan Mehmed Han
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
5 0 +5 herşey vatan için
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
26 0 +26 Terör başkadır savaş başkadır. pkk gibi çapulcu terörist bir örgütün TSK ile savaşmak ne haddine. TSK ile savaşmaya ABD bile cesaret edemiyor.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
3 5 -2 galiba arkadaş türkiyede yaşamıyor
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
28 0 +28 Allah bu guzel ordumuza her daim guc, kuvvet ve muaffakiyet nasip etsin insAllah, amin
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
7 38 -31 Büyük ülkeyiz diyerek kendimizi kandırıyoruz sanki toprak bütünlüğü müz icin ülke güvenliiimiz için komşu toprağımızın 20 km ilerisine harekat yapmak için onbinlerce km uzaktaki ülkelerden iZin alıyoruz vah halimize ki ne vah hemde
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
11 2 +9 Amerika cik diyor almanya girme diyor, kimden izin aliniyormus
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
11 2 +9 saçmalama kimden izin alıyormuşuz bütün fünya buna karşı ama genede girdik vah halineyse git başka yere
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
5 0 +5 izin bekleseydik savaşa girmezdik dostum bu sadece türkiyenin kararlı dik duruşu sayesinde oldu evet hava sahasını kullanmak için rusyayla anlaştık ne yani hava savunma sistemleri bizim uçaklarımı vursaydı
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
21 2 +19 2000 olsun tez zamanda
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
32 5 +27 Arkadaşlar bu sayılar sizi yanıltmasın öldürülen terörist sayısı bunun en az iki katıdır.Savaş halinde taraflar yaralı ve ölüleri kendi saflarına çeker ki kayıpların tamamını göstermemek için.Allah askerlerimimiz yar ve yardımcısı olsun.