TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 40. gün. Meskun mahal için hazırlıklar yapılıyor. JÖH ve PÖH de operasyonlar için belde merkezlerinin çevrelerine konuşlandı.

2184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Afrin sınır hattını terörden arındıran ve ‘hilal’ oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 39’uncu gününde de şiddetli yağış ve yoğun sise rağmen operasyonlarını sürdürdü. Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri kırsalındaki köyler ve tepelerden teröristlerin temizlenmesinin ardından meskûn mahal operasyonlarında görev alacak Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri de beldelerin çevrelerine konuşlandı. Hava koşullarının düzelmesinin ardından meskûn mahal operasyonlarının başlatılabileceği bildirildi.

Terör örgütü PKK/PYD’den ele geçirilen köylerde arama tarama çalışmaları devam ederken örgüt tarafından tuzaklanan patlayıcı ve mayınlar da imha ediliyor. Yerel kaynaklar bölgede çok sayıda tuzaklanmış antitank mayını ve EYP bulunduğunu bildirdi. ÖSO birliklerinin terör örgütünden ele geçirilen silah ve mühimmatları kullandığı belirtildi. Afrin’in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs topları ve çoklu roketatarlarla (ÇNRA) dün de vuruldu. PKK/PYD’nin kontrol altına alınan bölgelere saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu bildirildi. Teröristler, Raco Beldesi yakınlarındaki ÖSO birliklerinin bulunduğu bölgelere saldırı düzenledi. 1 kilometre mesafede çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

60’TAN FAZLA TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Afrin kırsalında bulunan 100’den fazla köyde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO birliklerinin harekâtın başlangıcından bu yana 60’tan fazla teröristi yakaladığı bildirildi. PKK/PYD’den temizlenen köylerde köşeye sıkışan teröristler silahları ile teslim olurken aralarında YPJ’li kadın teröristlerin de bulunduğu belirtildi. Sivil görünümlü üzerinde patlayıcı çıkan teröristlerin de olduğu aktarıldı. Son olarak Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan PKK/PYD’li 2 kişiyi fark etti. Yakalanıp Türkiye’ye getirilen şüphelilerin çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları öğrenildi. Telefonlarında terör örgütüne ait dokümanlar bulunan 2 kişi “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede, 24’ü son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.

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