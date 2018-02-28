TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 40. gün. Meskun mahal için hazırlıklar yapılıyor. JÖH ve PÖH de operasyonlar için belde merkezlerinin çevrelerine konuşlandı.
2184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Afrin sınır hattını terörden arındıran ve ‘hilal’ oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 39’uncu gününde de şiddetli yağış ve yoğun sise rağmen operasyonlarını sürdürdü. Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri kırsalındaki köyler ve tepelerden teröristlerin temizlenmesinin ardından meskûn mahal operasyonlarında görev alacak Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri de beldelerin çevrelerine konuşlandı. Hava koşullarının düzelmesinin ardından meskûn mahal operasyonlarının başlatılabileceği bildirildi.
Terör örgütü PKK/PYD’den ele geçirilen köylerde arama tarama çalışmaları devam ederken örgüt tarafından tuzaklanan patlayıcı ve mayınlar da imha ediliyor. Yerel kaynaklar bölgede çok sayıda tuzaklanmış antitank mayını ve EYP bulunduğunu bildirdi. ÖSO birliklerinin terör örgütünden ele geçirilen silah ve mühimmatları kullandığı belirtildi. Afrin’in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs topları ve çoklu roketatarlarla (ÇNRA) dün de vuruldu. PKK/PYD’nin kontrol altına alınan bölgelere saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu bildirildi. Teröristler, Raco Beldesi yakınlarındaki ÖSO birliklerinin bulunduğu bölgelere saldırı düzenledi. 1 kilometre mesafede çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.
60’TAN FAZLA TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Afrin kırsalında bulunan 100’den fazla köyde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO birliklerinin harekâtın başlangıcından bu yana 60’tan fazla teröristi yakaladığı bildirildi. PKK/PYD’den temizlenen köylerde köşeye sıkışan teröristler silahları ile teslim olurken aralarında YPJ’li kadın teröristlerin de bulunduğu belirtildi. Sivil görünümlü üzerinde patlayıcı çıkan teröristlerin de olduğu aktarıldı. Son olarak Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan PKK/PYD’li 2 kişiyi fark etti. Yakalanıp Türkiye’ye getirilen şüphelilerin çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları öğrenildi. Telefonlarında terör örgütüne ait dokümanlar bulunan 2 kişi “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede, 24’ü son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.