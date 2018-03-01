Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavisi için bir süredir Tatvan'da bulunan Uzman Çavuş Osman Fidan için uğurlama programı düzenlendi.

İHA'nın aktardığına göre, Tatvan Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Uğurlama programına ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler ise Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yazdıkları mektupları, Afrin'e uğurlanan Kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan'a teslim ettiler.

DUA VE SELAMLARLA İLÇEDEN UĞURLANDI

Uğurlama programına katılan annesi, babası ve eşi başta olmak üzere Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Atay ve diğer katılımcılarla tek tek vedalaşan Uzman Çavuş Osman Fidan, Afrin'deki birliğine katılmak üzere dua ve selamlarla ilçeden uğurlandı.

Uğurlamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Uzman Çavuş Osman Fidan'ın Konya'dan gelen ailesi, Hizan ve Tatvan'dan gelen öğrenciler ile askerler katıldı.

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