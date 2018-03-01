Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 41. güne girildi. Harekatta kritik tepeler ve köyler ele geçirilerek Afrin'in etrafı hilal şeklinde kuşatıldı.
2222 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana dek 2222 terörist etkisiz hale getirilirken 422 KM'lik alan da teröristlerden arındırıldı.
— TSK (@TSKGnkur) March 1, 2018
BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ, 116 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin'in Şeyh Mehmetli köyünü terörden arındırdı. AA'nın haberine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO, 26 Şubat'ta Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesmiş ve kurtarılan alan hilal şeklini almıştı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.
ÖZEL HAREKAT TİMLERİ MESKÜN MAHAL OPERASYONU İÇİN KONUŞLANDI
Özel harekat birlikleri meskun mahal operasyonu için konuşlandı. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Cinderes operasyonu haftasonu başlayacak. Özel harekat ekipleri ve komandoların katılacağı Cinderes operasyonunun bir haftada tamamlanması bekleniyor. Cinderes ve Raco'da gerçekleştirilecek operasyonla Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilk ciddi meskun mahal operasyonu da başlayacak. JÖH, PÖH, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve komandolar, ilk kez yurtdışında gerçekleştirilen ortak bir operasyonda birlikte hareket edecek.
60’TAN FAZLA TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Afrin kırsalında bulunan 100’den fazla köyde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO birliklerinin harekâtın başlangıcından bu yana 60’tan fazla teröristi yakaladığı bildirildi. PKK/PYD’den temizlenen köylerde köşeye sıkışan teröristler silahları ile teslim olurken aralarında YPJ’li kadın teröristlerin de bulunduğu belirtildi. Sivil görünümlü üzerinde patlayıcı çıkan teröristlerin de olduğu aktarıldı. Son olarak Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan PKK/PYD’li 2 kişiyi fark etti. Yakalanıp Türkiye’ye getirilen şüphelilerin çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları öğrenildi. Telefonlarında terör örgütüne ait dokümanlar bulunan 2 kişi “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede, 24’ü son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.
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